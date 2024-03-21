أول تعليق من نجل الراحل طارق عبدالعزيز بعد طرح بوستر مسلسل بقينا اتنين

أعرب معتز نجل الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، عن سعادته لتقدير أسرة مسلسل «وبقينا اتنين»، لوالده بعد وفاته وطرح بوستر دعائي خاص به.

ونشر معتز البوستر الدعائي لوالده طارق عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معلقا: «وحشتني يا حبيبي، ربنا يجعل سعيك وخطواتك في إسعاد الناس وحرصك عليهم في ميزان حسناتك، حببتني في ربنا وفي الناس علمتني الرضا والصبر والشغف، كبرتنا وأكرمتنا ومحرمتناش من أي حاجة والنهاردة على قد فرحتي بخلود صورتك في وجدان مٌحبيك وذكر سيرتك الطيبة بكل خير».

وأضاف «معتز» قائلا: «على قد ما أنا زعلان أن ده آخر بوستر ليك في مكتبة الدراما المصرية، وحشتني يا تيكو ولسه هتوحشني بس أنا على يقين أن ربنا رحمته واسعة وبإذنه لنا لقاء عن قريب مع جدو وتيتة وعم خالد وطنط هالة وكل الحبايب يا حبيبي، مبروك يا تيكو».

مسلسل وبقينا اتنين

رحل الفنان طارق عبدالعزيز عن عالمنا أثناء تصوير مسلسلة الرمضاني وبقينا اتنين، حيث شعر بتعب بعد تصوير أحد مشاهد المسلسل ليقفد الوعي ويتم نقله للمستشفى ويلفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.