فنانون رحلوا تاركين أعمالهم ناقصة.. طارق عبد العزيز آخرهم

رحل عن عالمنا خلال الفترة الماضية عدد من الفنانين الذين تركوا بصمة فنية مميزة في قلوب محبيهم، تاركين خلفهم أعمالًا فنية لم تُكمل بعد، من بين هؤلاء النجوم، الفنان طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا أثناء تصويره مسلسل بقينا اتنين، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، على إحدى شاشات الشركة المتحدة، للخدمات الإعلامية.

وتُثير وفاة «عبد العزيز» خلال تصوير المسلسل العديد من التساؤلات حول مصير العمل الفني، وكيفية التعامل مع مشاهد الفنان الراحل.

ويُعدّ طارق عبد العزيز، نموذجًا للفنان المُخلص لمهنته والمُحبّ للفن، تاركًا إرثًا فنيًا غنيًا يُخلّد ذكراه في قلوب محبيه.

ويستعرض هذا التقرير سيرة العديد من الفنانين الذين رحلوا قبل استكمال أعمالهم الفنية، مثل مصطفى درويش وطارق عبد العزيز، ومصطفى متولي، ونستعرض معًا مسيرتهم الفنية وأعمالهم التي لم تُكمل بعد.

طارق عبد العزيز في مسلسل بقينا اتنين:

توفى طارق عبد العزيز بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء تصويره مسلسل بقينا اتنين، من بطولة شريف منير، ورانيا يوسف، ما أدى إلى تأجيل عرضه، الذي كان من المفترض أن يكون في 2 ديسمبر الماضي، ليعرض في رمضان الحالي.

مصطفى درويش:

لم يكن الفنان طارق عبد العزيز وحده الذي حضر في الأعمال الرمضانية الحالية، ولكن الفنان الراحل مصطفى درويش من ضمن الفنانين الذين حضروا في الموسم الرمضاني في مسلسل «كامل العدد 2» من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس.

فنانون رحلوا قبل استكمال أعمالهم:

هناك العديد من الفنانين الذي رحلوا عن عالمنا قبل استكمال أعمالهم الفنية، وكان من ضمنهم الفنان رشدي أباظة، الذي توفى بالمستشفى، خلال «فيلم الأقوياء» إخراج أشرف فهمي، وحينها اضطر إلى الاستعانة بالفنان صلاح نظمي لاستكمال باقي المشاهد.

جاء من ضمن الفنانين الذين توفوا قبل استكمال أعمالهم الفنية، الفنان محمود المليجي الذي رحل عن عالمنا أثناء تجسيد مشهد الموت في العرض المسرحي مع الفنان عمر الشريف، وحينها سيطر الحزن على الجميع من صعوبة المشهد.

كما رحل الفنان مصطفى متولي بأزمة قلبية أثناء أداء دوره في مسرحية «بودي جارد» بطولة النجم عادل أمام، وذلك في العام 2000