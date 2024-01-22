مؤلفة مسلسل «بقينا اتنين» تكشف مصير المشاهد غير المكتملة للراحل طارق عبدالعزيز

كشفت المؤلفة أماني التونسي إن مصير مشاهد الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في مسلسل «بقينا اتنين»، قائلة: «قفلت دوره درامياً».

وأوضحت أماني التونسي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنَّ العمل يناقش قضية هامة وهي قضية الصدمة بعد الانفصال للرجل والمرأة، مبينة أنَّ عدد الحلقات المسلسل 20 حلقة فقط، مشيرة إلى أن العمل مناسب لجميع الأعمار».

ورحل طارق عبدالعزيز أثناء تصوير مشاهده في مسلسل «بقينا اتنين» في يوم 26 نوفمبر من عام 2023 إثر أزمة قلبية مفاجئة.

دور طارق عبدالعزيز في المسلسل

وجسد الفنان الراحل طارق عبد العزيز شخصية شريف والذي يُعد صديقاً للبطل، الرجل الثري الذي يمتلك العديد من المحلات التجارية، ويعيش من ريع تِلك المحلات.

وتدور أحداث العمل في إطار الكوميديا حول مشكلات الطلاق والحالات النفسية التي يصل إليها الطرفان بعد اتخاذ ذلك القرار.

أبطال العمل

يشارك في العمل كوكبة من نجوم الفن الكبار وعلى رأسهم الفنان شريف منير إلى جانب رانيا يوسف، عمرو وهبة، مروة عبدالمنعم، تامر فرج، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، عزت زين ونانسي هلال، كما أنه من تأليف أماني التونسي، وإنتاج كريم أبو ذكري، وإخراج طارق رفعت.