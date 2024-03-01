رغم وفاتهما.. طارق عبدالعزيز ومصطفى درويش يظهران في رمضان 2024

مفاجآت كثيرة يشهدها موسم مسلسلات رمضان 2024، منها تعاون ثنائيات لأول مرة أبرزها كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب في مسلسل الحشاشين، وأمير كرارة وأحمد رزق في مسلسل بيت الرفاعي، كذلك ظهور نجوم رحلوا عن عالمنا في أدوار قد أدوا مشاهدها قبل وفاتهم.

يظهر الفنان طارق عبدالعزيز والذي تُوفي يوم 26 نوفمبر من الشهر الماضي في الموسم المنتظر لدراما رمضان، وذلك من خلال مسلسل وبقينا اتنين، المقرر عرضه على شاشة قناة cbc ومنصة watch it.

وكان طارق عبدالعزيز، أصيب بأزمة قلبية حادة خلال تصوير مشهد من المسلسل بصحبة شريف منير، ونقل إلى المستشفى إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل استكمال مشاهده.

أبطال مسلسل وبقينا اتنين

مسلسل وبقينا اتنين من إنتاج كريم أبو ذكري، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، إدوارد، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبدالمنعم.

مصطفى درويش في مسلسل كامل العدد

كما يظهر الفنان مصطفى درويش الذي تُوفي في 1 مايو العام الماضي، في مسلسل كامل العدد الجزء الثاني من خلال عرض صورة له في أحد المشاهد بالمسلسل مزينة بشريط أسود في دلالة على أنه توفي، حيث إنه شارك بالجزء الأول من المسلسل وكان يدعى عمر، ليستدعيا بطلا العمل ذكراه ويطلقا اسمه على الطفل الثامن الذي أنجبته دينا الشربيني ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل كامل العدد الجزء الثاني يعرض على شاشة قناة on، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ميمي جمال تأليف يسر طاهر ورنا أبوالريش، إخراج خالد الحلفاوي.