البرديني تهنئ سيدات مصر بـ«عيد الأم»: المرأة الوقود المحرك لكل إنجاز في مصر

هنأت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، الفتيات والسيدات، مؤكدة على دور المرأة الكبير في المجتمع، خاصة أمهات الشهداء اللاتي قدّمن أعز ما يملكن لهذا الوطن.

البرديني: المرأة وقود محرك لكل إنجاز في مصر

وأوضحت البرديني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ المرأة تمثل الوقود المُحرك لكل إنجاز في مصر، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنّنا سنشهد احتفالات وبهجة في كل البيوت بمناسبة عيد الأم.

وأكدت أنّ كل يوم يشهد إضافة إنجاز جديد للمرأة سواء على المستوى الرياضي أو غيره من المجالات، مشيرة إلى أنّ المرأة كانت تعاني التهميش على مدار العقود الماضية، لكن الآن أصبحت على الخريطة لاعتبارات كثيرة، سواء تمكين اقتصادي أو سياسي، فضلا عن استحضار لقدراتها على التغيير والتأثير.

وأشارت إلى وجود سيدات أعمال مؤثرات على القوائم العالمية، يزيد عددهن يوما تلو الآخر، وهناك تمكين سياسي للمرأة، إذ أصبح لها دور وتأثير في كل المحافل السياسية الآن، مضيفة أنّ المرأة المصرية العظيمة مثّلت مصر أمام محكمة العدل الدولية منذ أسابيع، وهي تتحدث باسم مصر.

عهد الرئيس السيسي «ذهبي» للمرأة المصرية

وتابعت أنّ المرأة المصرية موجودة في كل مكان، وتمثّل موقف مصر بمختلف الفئات، وهناك مثاليات في كل فئة كالفتيات والشباب والمرأة والأم، موضحة أنّ المرأة لم يكن لها أي تأثير أو كيان أو حضور قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والآن تعيش عصرا ذهبيا.

وأوضحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن أنّ هناك مساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدة أنّ المرأة حصلت على كل حقوقها في عهد الرئيس السيسي.