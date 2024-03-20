رسالة غريبة من بريطانيات لدعم المرأة الفلسطينية.. لماذا حلقن رؤوسهن؟

المرأة نصف المجتمع وعقله الواعي الذي تتسلح به مدافعةً عن مختلف القضايا التي تؤمن بها، فلا يقل دورها في المجتمع أهميةً عن الرجل، بل تتمكن أحياناً بمواقفها أن تحيي ضمير العالم وتوصل صوت المستضعفين مثلما فعلت 11 ناشطة بريطانية قررن دعم القضية الفلسطينية بطريقة مختلفة.

احتجاجات لدعم المرأة الفلسطينية

في واقعة غريبة أقامت مجموعة من النساء وقفة احتجاجية أمام قصر «وستمنستر» في العاصمة البريطانية لندن، قبالة المكان الذي يجتمع فيه أعضاء البرلمان، وذلك تعبيراً عن رفضهن للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية التي أوضحت أن كل واحدة منهن قررت أن تحلق شعرها تباعاً أمام الكاميرات، للفت الأنظار إلى معاناة الفلسطينيات وسط العدوان الإسرائيلي.

لماذا حلقن رؤوسهن؟

النساء المحتجات على عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ألقين الضوء على مأساة تعيشها النساء في قطاع غزة، حيث يضطررن إلى قص شعورهن الشعر لعدم التفريط في المياه القليلة المتوافرة مع تضييق الاحتلال على مصادر الغذاء والماء، وبالتالي وقاية أنفسهن من الأمراض الناجمة عن قلة العناية بالشعر، وبحسب حديث إحدى المشاركات في هذه الاحتجاجات لـ«ذا ديلي ميل»، فإنهن يهدفن إلى اتخاذ موقف من أجل فلسطين.

https://twitter.com/wasem_sad22/status/1770245864289718708?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1770245864289718708%7Ctwgr%5Eab51e977823114443eab442a3e6b8e22f95a7988%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.masrtimes.com%2F381638

حركة تمرد ضد الانقراض

تنتمي هذه المجموعة من البريطانيات إلى حركة «extinction rebellion» أي «تمرد ضد الانقراض» وهي حركة معنية بقضية المناخ في الأساس وتهدف إلى حماية بقاء الإنسان على الكوكب ومجابهة كل ما يضر بحياته، بحسب نشطاء في منصة «إكس» الذين تداولوا مقطع فيديو للحظة قص إحدى المتظاهرات شعرها بماكينة حلاقة كهربائية، مشيدين بذلك التصرف الجريء مع هتاف: «فلسطين حرة».