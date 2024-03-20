أمين الفتوى: لا يجوز كشف شعر المرأة أمام إخوة زوجها

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم كشف الشعر أمام أخو زوجها.

كشف الشعر أمام أخو الزوج

وأوضح «شلبي»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء، أنه ممنوع ومحظور كشف الشعر أمام أخو الزوج، مؤكدًا أن إخوة الزوج ليسوا من محارم المرأة، ولابد أن تلتزم المرأة بالحجاب أمام إخوة زوجها.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «في ناس تقول محرم علي حرمة أخويا والكلام ده لا يجوز التحريم والتحليل يكون وفق الشريعة»، موضحًا أن التحريم يكون بسبب من الأسباب الشرعية، وجد السبب ولذلك تم تحريم الشيء.