سر جمالها في الأظافر.. كريم عبد العزيز يكشف 5 أشياء تجذبه في المرأة

تختلف اهتمامات الرجال من حيث الانجذاب للنساء، لكن فئة كبيرة من البشر يحبون العين أولًا؛ ثم يأتي بعد ذلك أي شيء آخر من الأولويات في المواصفات الأخلاقية، العلمية والعملية؛ وتحدث الفنان كريم عبد العزيز في أحد برامج البودكاست عن أكثر ما ينجذب إليه في المرأة.

أكثر ما يجذب كريم عبد العزيز في المرأة

في تصريحات تلفزيونية تحدث الفنان كريم عبد العزيز عن أكثر ما ينجذب إليه في المرأة قائلا: وجهة نظري إن سر المرأة في أظافر أيديها وقدميها:« اللي تأخد بالها من دول باديكير ومانيكير أنا تفرق عندي التفاصيل دي جدا، وهي أول حاجة تلفت نظري»، وهو ما يدل على دقة التفاصيل التي يلتفت إليها.

كريم عبد العزيز: أنجذب للمرأة الأربعينية

وقال كريم عبد العزيز، إن من الصفات الأخرى التي ينجذب إليها هي الست القوية المُفكرة:« اللي عندها وجهة نظر وتقول رأيها، نأخذ به أو لا ده وضع ثاني المهم تقول رأيها، وأحب الست الموجودة الذكية، الصاحية المنورة، وأنا عندي 48 سنة فالست من الأربعينات تبدأ تجذبني».

كريم عبد العزيز في «الحشاشين»

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز يخوض السباق الرمضاني بطولة مسلسل الحشاشين، الذي يعرض على شاشة قناة «dmc»، بدور حسن الصباح زعيم أخطر عصابة دموية في التاريخ الإسلامي، اصلها من نيسابور في إيران ويعرض المسلسل في تمام التاسعة والربع مساءا.