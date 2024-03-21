خبير اقتصادي يوضح الفرق بين العملات الرقمية والافتراضية (فيديو)

قال الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة السابق إنَّ العملات الافتراضية اشتهرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير خاصة مع تذبذباتها الحادة في الأسواق العالمية وأشهرها البيتكوين، والذى وصل سعر الوحدة منها إلى 68 ألف دولار، كما ظهرت عملات أخرى مثل «الإيثريوم، التيثر» وغيرهما، والتي تقوم على فكرة السلسة المغلقة وهي آلية متقدمة ومعقدة لقواعد البيانات، تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال، ولا يمكن تعديلها دون توافق كل الشبكة.

ولفت الخبير الاقتصادي، في فيديو له على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن الهدف من هذه العملات هو إجراء التعاملات المالية عبر الإنترنت مثل أي عملات أخرى، لكنها تختلف في كونها لا تخضع لبنوك مركزية، وإنما فكرة «البلوك تشين» بين الحاملين والمستخدمين لها.

وأشار عضو مجلس إدارة البورصة السابق إلى أنه يتم الحصول عليها إما من خلال شرائها من السوق على منصات التداول أو ما يطلق عليه «التعدين»، ولابد من الفصل من كونها أداة للتعامل وبين كونها سلعة تخضع للطلب والعرض ويتم التداول عليها.

ولفت إلى أنَّ العملات الافتراضية تختلف عن العملات الرقمية رغم انها قد تبدو متشابهة، فالعملات الافتراضية أو المشفرة، مختلفة رغم أنها عملات رقمية، وليس كل العملات الرقمية تخضع للعملات الافتراضية، موضحا أنه بعد الشهرة الكبيرة التي حققتها العملات الافتراضية بدأت البنوك المركزية في معظم دول العالم، تفكر في اصدار عملتها الخاصة والمعروفة باسم «cbdc» وهى مثال للعملات الرقمية لكنها تخضع للتنظيم مثل العملات الورقية .

العملات الافتراضية فرضت نفسها العقد الماضي

وفرضت العملات الافتراضية نفسها بشكل كبير خلال العقد الماضي، وبات الكثير من المواقع والمتاجر والدول بدأت تعتمد التعامل بها، وعيوبها تتمثل في وجود جهة تنظيمية أو رقابية على التعاملات التي تتم باستخدامها، فأصبحت وسيلة سهلة للتعامل في العمليات المشبوهة، أو تمويل العمليات الإرهابية أو حتى من بعض الدول التي قد تكون خاضعة للحظر العالمي في وقت من الأوقات، بخلاف عدم خضوعها للضرائب مما يتسبب في خسائر كثيرة، وتكون عرضة للتقلبات السعرية في السوق كونها غير مرتبطة بعملة أي عملة من الدول.