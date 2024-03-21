ما هو مؤشر السعادة العالمي 2024؟.. هذه الدولة الأسعد في العالم

مؤشر السعادة العالمي هو تقرير سنوي يصدر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ويُصنف المؤشر 156 دولة حول العالم، وتُصدر نتائجه في 20 مارس من كل عام، تزامنًا مع اليوم الدولي للسعادة، وبحسب مؤشر السعادة العالمي 2024، فقد حافظت فنلندا على صدارة المؤشر للعام السابع على التوالي.

مؤشر السعادة العالمي 2024

ومؤشر السعادة العالمي 2024 يهدف إلى قياس مستوى السعادة والرفاهية في مختلف دول العالم، ظلت فنلندا في المركز الأول بمتوسط نقاط 7.7 نقطة تليها مباشرة الدنمارك وأيسلندا والسويد، في حين احتلت لبنان وأفغانستان المركزين الأخيرين بحصولهما على 2.7 نقطة و1.7 نقطة على الترتيب.

وجاءت الدول التالية في المراكز الأولى:

- الدنمارك

- أيسلندا

- سويسرا

- هولندا

- لوكسمبورج

- السويد

- النرويج

- نيوزيلندا

وشهدت بعض الدول العربية تحسنًا في ترتيبها على المؤشر، مثل:

- السعودية: تقدمت مركزين.

- الإمارات العربية المتحدة: تقدمت مركزًا واحدًا.

- البحرين: تقدمت مركزًا واحدًا.

كيف يعمل مؤشر السعادة العالمي؟

ويعتمد مؤشر السعادة العالمي على استطلاعات الرأي التي تجريها شركة غالوب العالمية في أكثر من 150 دولة حول العالم، وتتضمن هذه الاستطلاعات أسئلة حول: «مشاعر السعادة، الشعور بالرضا عن الحياة، الدعم الاجتماعي، الحرية الشخصية، الكرم، مستوى الفساد».

ويجرى جمع البيانات من خلال مقابلات هاتفية أو مقابلات شخصية، وتُستخدم هذه البيانات لحساب مؤشر السعادة لكل دولة، إذ يُقاس مؤشر السعادة على مقياس من 0 إلى 10، حيث تعني الدرجة 10 أعلى مستوى من السعادة.

ما هي أسعد دولة في العالم؟

وبحسب المؤشر، تأتي فلنلدا في صدارة مؤشر للعام السابع على التوالي، إذ تنتمي فنلندا إلى قائمة الدول الإسكندنافية التي احتلت مقدمة الترتيب، فحلت الدانمارك ثانية، تلتها آيسلندا ثم السويد، ونالت فرنسا المركز السابع والعشرين.

وتعتبر فنلندا أسعد دولة في العالم بسبب القرب من الطبيعة والتوازن الجيد بين العمل والحياة اللذان يشكلان مفتاح رضى الفنلنديين، إذ تضم هذه الدولة آلاف البحيرات والغابات الشاسعة بنظام رعاية واسع النطاق، ما جعلها تكسب ثقة سكانها الكبيرة تجاه السلطة، ومعدلات منخفضة من عدم المساواة بين الفنلنديين.