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خبيرة علاج بالطاقة: الأكل يعزز مستوى هرمون السعادة في الجسم

كتب:

عمرو هلال
05:40 م | الإثنين 26 فبراير 2024
الدكتورة سارة طلعت

الدكتورة سارة طلعت

أكّدت الدكتورة سارة طلعت، خبيرة العلاج بالطاقة، أهمية التوازن في الحياة، وعدم التوقف عن ممارسة الرياضة، مشددة على أن كتابة الأشياء التي أنجزت والشطب عليها يزيد هرمونات السعادة.

هرمونات السعادة

وشددت «طلعت»، خلال لقاءها مع الإعلاميتان سالي شاهين ورضوى حسن، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن إنجاز أي مهمة يزيد من هرمونات السعادة لدى الإنسان، موضحة أن الأكل والشرب أيضًا يزيد من هرمون السعادة، ولكنه يجعلنا بعد ذلك نتعرض لزيادة الوزن.

 

ممارسة الهواية المفضلة

ونوهت إلى أنه في حالة عدم القدرة على الضحك، من أجل إفراز هرمون السعادة، لابد الاعتماد على ممارسة الهواية من أجل زيادة هذا الهرمون، مؤكدة أن السعادة ليست في شيء واحد، ولكن هي مجموعات من الخطوات والاستعداد للفرحة.

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