في عيد ميلاده.. كيف يتعامل الفنان محمد هنيدي مع أسرته؟

صنع البهجة حرفته، اشتهر بأعماله الكوميدية، وأثرى الشاشات بأدواره المختلفة والمتنوعة، حتى أصبح الفنان محمد هنيدي، أحد أبرز نجوم الكوميديا في تاريخ السينما المصرية، ولعبت أسرته وحبه لأولاده دورًا كبيرًا في دعمه لمواصلة مسيرة تألقه، لذا نقدم لمحات من حياته ومواقفه مع بناته، التي بينت دور الأب الحقيقي، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده اليوم.

عيد ميلاد الفنان محمد هنيدي

بطاقة تعريف محمد هنيدي، المدونة في ذهن الجمهور بأنه ممثل كوميدي مصري، ولد عام 1965، ومن معهد السينما بدأت انطلاقته، ومع تألقه في عديد من الأدوار، بدأت شهرته خصوصا في فيلميه «إسماعيلية رايح جاي» و«صعيدي في الجامعة الأمريكية»، كما أضاف لنفسه ميزة الغناء في عديد من الأفلام، ما أثرى تاريخه.

محمد هنيدي الأب

كم عدد أبناء محمد هنيدي؟ سؤال يتردد بين محبينه، فلم يعتد على إظهار أبنائه للجماهير، وبحسب حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «ON»، فإنه تزوج من زوجته السورية الأصل عبير السري، عام 1999، عن قصة حب تكللت بالزواج، وأثمرت عنها فاطمة وفريدة وأحمد، ليقرر أن يكونوا شركاء كل خطواته، وكان لهم في قلبه الحب والتقدير والاحترام.

ماذا قال محمد هنيدي عن أبنائه؟

قال محمد هنيدي، خلال اللقاء، إنه الأب الحازم الضاحك، فرغم أنه دائما ما يداعبهم ويعاملهم بلطف، إلا أنه دائما لا يتهاون في المواقف التي تحتاج الحزم: «هما أجمل ما في حياتي، والذخيرة اللي حسيتها جنبي في كل أوقاتي، ومراتي تعبت معانا، وكان رزقهم واسع الحمد لله، بتمنى كل واحد فيهم يحقق حلمه، لأنهم شبهي وكل حياتي، حتى في الملامح، دايمًا الناس بتقول إنهم جزء مني، وببقى سعيد دايمًا وهما موجودين».