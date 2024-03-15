طرق إدخال السعادة إلى قلب الجدات.. «اعملي زي نورة في مسلسل الكرتون»

تتابعت أحداث مسلسل الكرتون نورة، ودارت حول مشاكل كثيرة تواجهها أثرت على حياتها، كما تعرضت إلى الهزيمة في بطولتها الرياضية، وفي كل هذه الأمور تحاول جدتها أن تقدم لها النصائح وتقف إلى جانبها، كما تحاول نورة أن تساعد جدتها وتدخل السعادة إلى قلبها.

مسلسل الكرتون نورة

«الهزيمة مش معناها الفشل معناها إنك سعيتي وحاولتي، لكن مكانش في توفيق»، كلمات ونصائح تسعى الجدة أن تعلمها لـ«نورة»، شكلت علاقة بينهما جميلة، وهو ما خلق تساؤل لدى الجميع عن طرق إدخال السعادة على قلب الجدات، لما يقدمونه من دعم لأحفادهم، ووفقًا لإيناس علي، أخصائية الطب النفسي والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«الوطن»، فإن التعبير عن الحب للجدات يأتي عن طريق الجلوس معهم ومشاركتهم قصصهم.

طرق إدخال السعادة إلى قلب الجدات

وطرق الدعم تأتي عن طريق التالي: