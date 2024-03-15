طرق إدخال السعادة إلى قلب الجدات.. «اعملي زي نورة في مسلسل الكرتون»
كتب:
أمنية شريف
07:11 م | الجمعة 15 مارس 2024
مسلسل الكرتون نورة
تتابعت أحداث مسلسل الكرتون نورة، ودارت حول مشاكل كثيرة تواجهها أثرت على حياتها، كما تعرضت إلى الهزيمة في بطولتها الرياضية، وفي كل هذه الأمور تحاول جدتها أن تقدم لها النصائح وتقف إلى جانبها، كما تحاول نورة أن تساعد جدتها وتدخل السعادة إلى قلبها.
مسلسل الكرتون نورة
«الهزيمة مش معناها الفشل معناها إنك سعيتي وحاولتي، لكن مكانش في توفيق»، كلمات ونصائح تسعى الجدة أن تعلمها لـ«نورة»، شكلت علاقة بينهما جميلة، وهو ما خلق تساؤل لدى الجميع عن طرق إدخال السعادة على قلب الجدات، لما يقدمونه من دعم لأحفادهم، ووفقًا لإيناس علي، أخصائية الطب النفسي والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«الوطن»، فإن التعبير عن الحب للجدات يأتي عن طريق الجلوس معهم ومشاركتهم قصصهم.
طرق إدخال السعادة إلى قلب الجدات
وطرق الدعم تأتي عن طريق التالي:
- الاستماع لقصص الجدات، فرواية القصص من الأمور الممتعة بالنسبة لهم، وهي مصدر متعة والكثير منها يكون واقعي ومفيد.
- من طرق إشعار الجدات بالحب قضاء وقت ممتع معهن كنوع من التسلية والتقرب لهن.
- شراء أشياء لهن من الأمور البسيطة التي تزيد فرص التقرب منهن، وذلك من أشياء لذيذة يحبونها، وتقديم الهدايا من حين لاخر.
- تقديم الخدمات التي يحتجنها.
- إظهار المحبة لهن عن طريق:
- العناق.
- تقبيل اليد.
- قضاء العطل في بيتهن.
- التقاط الصور التذكارية اللطيفة.
- المزاح معهن.
- مشاركتهن معًا بالأشياء المسلية من ألعاب أو نشاطات ممتعة كالغناء.
- الحرص على مشاركتهن الأوقات الممتعة.
- الحفاظ على الجو العائلي.
- الحفاظ على التواصل والانخراط معهن في الحديث.
- مساعدتهن في تعلم الأشياء الجديدة من مواقع التواصل الاجتماعي وما إلى أخرة.
- تقديم العطف والحنان، والسؤال والاطمئنان عليهن.