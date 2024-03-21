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دراما المتحدة

الرئيس السيسي يصل إلى مقر احتفالية «يوم المرأة المصرية»

كتب:

شريف سليمان
11:49 ص | الخميس 21 مارس 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر احتفالية «يوم المرأة المصرية»، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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