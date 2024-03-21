الرئيس السيسي يصل إلى مقر احتفالية «يوم المرأة المصرية» كتب: شريف سليمان 11:49 ص | الخميس 21 مارس 2024 الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر احتفالية «يوم المرأة المصرية»، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وزير الأوقاف: 17 مليار جنيه قيمة بناء وتجديد 11 ألف مسجد في عهد السيسي رئيس حزب مصر أكتوبر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان السيسي بقلم شريف سليمان