وزارة الشباب والرياضة تعلن قرار إعادة تشكيل هيئة استاد القاهرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي الدولي، في ضوء القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 765 لسنة 2024.

نص القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لمدة 4 سنوات برئاسة السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة وعضوية كل من :

- محافظ القاهرة - بصفته.

رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - بصفته.

الدكتور أشرف السيد العربي - رئيس معهد التخطيط.

علي السيسي - مساعد وزير المالية.

الدكتور أسامة عبدالمنعم صالح - وزير الاستثمار الأسبق.

الدكتور عبدالعزيز عبد التواب هاشم - أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة.

مزايا استاد القاهرة

أكد الدكتور أشرف صبحي أهمية استاد القاهرة الدولي ككيان رياضي كبير، يمتاز بتنوع إنشاءاته التي تخدم جميع الألعاب الرياضية، مشيرًا إلى التوجه نحو جعله هيئة اقتصادية كبرى جنبًا إلى جنب مع تطويره بشكل مستمر.