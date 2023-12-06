أجواء احتفالية في استاد القاهرة بالمؤتمر الختامي لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أجواء احتفالية شهدتها الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وسط مشاركة واسعة من القوى السياسية والأحزاب ورموز المجتمع والرياضيين، بالمؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطني لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور الحملة الرسمية بقيادة المستشار محمود فوزي.

أغاني وطنية وهتافات

وشهد المؤتمر أغاني وطنية وسط هتافات «السيسي صان بلدنا» و«مستقبل ولادنا» و«كلنا وراك يا سيسي»، بحضور عدد كبير من السياسيين.

المؤتمر الختامي الجماهيري

وجاء المؤتمر الختامي الجماهيري الحاشد لحزب مستقبل وطن، بأجواء احتفالية وأغاني وطنية، وفيلم تسجيلي لحث المواطنين على المشاركة بالتصويت للانتخابات، ذلك في الوقت الذي شارك في المؤتمر الحاشد مختلف جموع المواطنين على مستوى المحافظات للتأكيد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمشاركة الفعالة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في السياق الرئاسي.

وكان حزب مستقبل وطن، نظم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة، والتي نظمها الخزب وحضرها الآلاف؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويحضر مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، قيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية وعدد من السياسيين والنواب، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.