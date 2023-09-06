هالة صدقي متواجدة داخل استاد القاهرة الدولي.. والسبب: «كتف قانوني»

تواصل الفنانة هالة صدقي تصوير مشاهد فيلمها الجديد «كتف قانوني»، المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر من داخل الفيلم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن هالة صدقي تُصور مشاهدها، اليوم الأربعاء، داخل استاد القاهرة الدولي، حيث تُصور مباراة، بحسب أحداث الفيلم، وتجمعها المشاهد بكل من الفنانة دينا، ومصطفى أبو سريع، وشيرين رضا التي تظهر ضيفة شرف، وفقاً للأحداث.

ضيوف شرف بفيلم كتف قانوني

ومن المقرر مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف في الفيلم، وسوف يتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق مختلف، جاءت عودة الفنانة هالة صدقي للسينما بعد تألقها اللافت في مسلسل جعفر العمدة، الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، زينة، أحمد داش، أحمد فهيم، عصام السقا، جوري بكر، سلوى عثمان، أحمد عبدالله، منذر رياحنة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.