محافظ الشرقية يبحث تفعيل مبادرة البنك الزراعي لتقديم 750 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجا

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إبراهيم عطى الرئيس التنفيذي للفروع بالبنك الزراعي المصري لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البنك والمحافظة والاستفادة من المبادرات البنكية المقدمة للمواطنين للنهوض بمستوى الخدمات العامة.

تقديم مبلغ 750 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجا

وخلال اللقاء تم استعراض مبادرة البنك بتقديم مبلغ 750 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة من خلال قسائم شراء مواد غذائية مصدرة من وزارة التموين بحيث يقوم المستحق بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته من أي مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية وذلك ابتهاجا بشهر رمضان المبارك ولرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

مبادرة البنك الزراعي المصري

أثنى محافظ الشرقية على مبادرة البنك الزراعي المصري والتي تأتي تماشياً مع المبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كافة المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز والمدن وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة لهم.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية وتتطلب مزيداً من التوسع والاستثمار الجيد في كافة المشروعات والأنشطة التي يقدمها البنك في مجالي الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة لدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية وفتح آفاق جديدة للشباب لإقامة مشروعات مختلفة لتحسين مستوى معيشتهم.