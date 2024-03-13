البنك الزراعي يتبرع بـ500 ألف جنيه لصالح الأسر الأكثر احتياجا في القليوبية

استقبل عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وفدا من البنك الزراعي المصري وإمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وقدم الوفد لمحافظ القليوبية تبرعا بمبلغ 500 ألف جنيه لصالح الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك في صورة قسائم شراء مواد غذائية صادرة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التموين، وتبلغ قيمة القسيمة 200 جنيه يصرفها المستحق وفقا لاحتياجاته من أي مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية.

محافظ القليوبية يثمن دور البنك الزراعي المصري

وعبر محافظ القليوبية عن تقديره للدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في المحافظة وبالأخص في شهر رمضان، مثمنا جهود التعاون بين البنك والمحافظة في العديد من المجالات.

وأكد سامي عبد الصادق، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال البرامج الاجتماعية، مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، موضحا أن البنك يستهدف من خلال قوافل الخير مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق المحرومة في كل أنحاء الجمهورية.