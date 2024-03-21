جمعية رجال الأعمال تعقد مؤتمرا لمناقشة مستقبل الاستثمار في مصر خلال مايو المقبل

قررت لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين عقد مؤتمر موسع خلال النصف الأول من شهر مايو 2024 تحت عنوان «الاستثمار – الصناعة – التصدير.. المثلث الذهبي للاقتصاد المصري»، وذلك من أجل وضع رؤية وخريطة مستقبلية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري للصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

تفاصيل مؤتمر «المثلث الذهبي للاقتصاد المصري»

ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي موسع خلال الفترة القادمة يتم خلاله استعراض كافة جلسات المؤتمر والمحاور الأساسية لكل جلسة، وأيضاً كافة السادة المتحدثين المختارين بعناية فائقة والذين يمثلون كافة عناصر المنظومة الصناعية سواءً من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، بالإضافة إلى الخبراء الأكاديميين وممثلي المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية المختلفة.