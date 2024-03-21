«التعليم»: لا محذوفات باللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة الدمج

أصدرَت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً هاما للإدارة المركزية للتعليم العام، رداً على استفسار تحديد الأجزاء المحذوفة من المناهج الدراسية للغة الأجنبية الثانية سواء لتلاميذ الدمج بالتعليم العام وتلاميذ المكفوفين بمدارس النور للصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2023 - 2024 ليتم اعتماد تلك الأجزاء المحذوفة في وضع مواصفات الورقة الامتحانية.

لا توجد أجزاء محذوفة في اللغات

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل، لا توجد أجزاء تمّ حذفها من اللغات الألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية المقررة على الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2024.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت حذف أجزاء في مواد «التاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيمياء والأحياء والفلسفة وعلم النفس والتربية الوطنية» الفصل الدراسي الثاني لطلاب ذوي الهمم المدمجين بالصف الثالث الثانوي العام للتخفيف عنهم، وتنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم بحذف الأجزاء التي تشكّل صعوبة عليهم خاصة.