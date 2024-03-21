«التعليم» تعلن تفاصيل المسابقة العلمية للطلاب.. وجوائز علمية للفائزين

أعلنت الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل المسابقات العلمية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة والمتميزين في مجالات المسابقة، حيث تتضمن المسابقة الأولى «المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا» والثانية «مواهب مصرية».

أهداف المسابقة

- اكتشاف المواهب العلمية.

- تعزيز استخدامات التكنولوجيا الخضراء وتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئة.

- تنمية القدرات العلمية لدى الطلاب,

- تنمية مهارات البحث العلمي والتشجيع على الابتكار والإبداع.

- إعداد جيل من الطلاب الباحثين المبتكرين والمبدعين,

- تنمية مهارات التفكير الإبداعي والناقد لدى الطلاب.

- مواكبة القضايا الوطنية والعالمية المعاصرة.

مجالات المسابقة

- المشكلات البينية مثل «استنزاف المصادر الطبيعية - النفايات - تلوث الماء - تلوث الهواء - تلوث التربة - التلوث الإشعاعي - الضوضاء».

- حلول مقترحة للتعامل مع ارتفاع درجات حرارة الجو والتغيرات المناخية.

- استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مجالات الطاقة والصناعة.

- استخدام أحد وسائل الطاقة المتجددة لتوليد طاقة نظيفة وقليلة التكاليف.

- إعادة تدوير المخلفات الصناعية والزراعية.

- الأجهزة التعويضية / الأطراف الصناعية ووسائل مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للتعايش في المجتمع.

- حلول تكنولوجية لحل مشكلات الحرف التراثية والصناعات اليدوية التقليدية.

شروط المسابقة

- أن تعتمد فكرة المشروع المقدم على الابتكار والتجديد.

- أن يكون العمل المقدم معتمدا على أفكار علمية ثبت صحتها.

- يفضل أن يكون العمل المقدم قابلا للتطبيق وذو جدوى اقتصادية.

- أن يتبع الطالب خطوات البحث العلمي.

- أن يقدم مشروع الطالب حلولا مقترحة المشكلات واقعية.

- تقديم وصف مفصل للمشروع على CD بها الورقة البحثية أو التقرير وأي صور أو فيديوهات توضيحية.

آليات التنفيذ

- الإعلان عن المسابقة لجميع المدارس بالمراحل التعليمية.

- تنفيذ ورشة عمل للطلاب المشتركين في المسابقة لمناقشة مشروعاتهم وإبداء أي ملاحظات لرفع كفاءة المشروع المقدم.

- تنفيذ معرض أو تشكيل لجنة متخصصة لاختيار أفضل 3 مشروعات من كل مرحلة ويتم إرسال بياناتهم للمديرية.

- عمل شهادات تقدير لجميع الطلاب والمشرفين المشاركين في المعرض.

- تقديم جوائز مالية وعينية لأفضل 3 مشروعات من كل مرحلة.