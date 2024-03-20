«التعليم»: فتح باب التقدم للأعضاء الجدد في كنترولات الثانوية العامة 2024

أعلنت لجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة، عن بدء تلقي طلبات الأعضاء الجدد الراغبين في العمل بالكنترولات لامتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرة إلى أنَّه يتمّ إجراء المقابلة الشخصية في نفس يوم التقديم، ويبدأ العمل في قبول الطلبات والمقابلة من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 4 عصراً بمقر لجنة النظام والمراقبة الامتحان الثانوية العامة.

المستندات المطلوبة للتقديم للكنترولات

وأكّدت لجان النظام والمراقبة، أنه على المتقدم كتابة طلب الالتحاق بنفسه بمقر اللجنة مرفقاً بالطلب المستندات الآتية:-

- صورة بطاقة الرقم القومي وكذلك الكود للمعلم والإداري.

- صورة شخصية ضوئية حديثة.

- صحيفة أحوال ورقية من واقع ملف الخدمة يمكن استكمالها في موعد غايته أسبوع.

- سوف يعقد الامتحان التحريري للمتقدمين للجان النظام والمراقبة.

شروط التقديم لكنترولات الثانوية العامة

وأوضحت لجان النظام والمراقبة، شروط التقدم لكنترولات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وهي كالآتي:-

- يكون المتقدم على درجة مالية دائمة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

- ألا يكون لديه أقاربا يؤدون امتحان الثانوية العامة حتى الدرجة الرابعة.

لديه موانع طبقاً للنشرة العامة رقم 1 بتاريخ 18 أبريل 2012 بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات.

- ألا يكون محروماً من أعمال الامتحانات.

- ألا يكون محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحداهما حتى الدرجة الثانية.

- ألا يكون سبق له العمل هذا العام بإحدى لجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة للشهادات المحلية أو العامة الشهادة الإعدادية العامة أو المهنية - التربية الخاصة - مراكز تجميع وتوزيع الأسئلة).

- ألا يكون من المستبعدين هذا العام من لجان النظام والمراقبة أو لجنة الإدارة للثانوية العامة.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم بأوراق الالتحاق بالعمل إلا في لجنة واحدة فقط من لجان الثانوية العامة.

- في حالة تقدمه لأكثر من لجنة يصرف النظر عن طلب تقدمه بجميع اللجان.