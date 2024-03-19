«التعليم» تنظم حفلا لتكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية، والذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية.

تعاون بين الوزارة والكنيسة في تدريب المعلمين

وفي كلمة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود فؤاد، مدير عام تنمية مادة التربية الدينية، أشاد الوزير بالتعاون الوثيق بين الوزارة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مجال تدريب المعلمين، ورعاية الأنشطة الطلابية.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد، أن الوزير يثمن مسابقة الثقافة المسيحية التي تعد تقديرا من الوزارة للدور الكبير الذي قامت به الثقافة المسيحية في الحضارة المصرية، واعتزازا بجهود الإخوة الأقباط في العمل المشترك وبناء الوطن.

تكريم الطلاب الفائزين

ومن جانبه، رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بناء الإنسان المصري، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في شخصيته من خلال الارتقاء بمادة التربية الدينية وتطويرها وتنمية مهارات القائمين عليها.

وخلال الحفل الذي شهد حضورا من رجال الكنيسة القبطية وقيادات وزارة التربية والتعليم والطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، قام قداسة البابا تواضروس الثاني بتكريم الطلاب الفائزين.