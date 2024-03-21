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دراما المتحدة

الرئيس السيسي يوجه بتمكين المرأة من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد الرقمي

كتب:

شريف سليمان
02:09 م | الخميس 21 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي ويستوعب أنماطًا مختلفة من العمالة المعطلة ويتيح فرصة للإدراك المهني.

كما كلف الرئيس السيسي، في كلمته خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، بتمكّين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية بموجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذي يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

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