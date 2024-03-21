رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الرئيس السيسي يكلف بدعم صندوق تنمية الأسرة لتحقيق حياة كريمة للسيدات

كتب:

شريف سليمان
02:29 م | الخميس 21 مارس 2024
السيسي

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ كل الأديان تدعو إلى القيم الطبية والنبيلة الإنسانية الرائعة، لكن الدول يجب عليها أن تحول كل ذلك إلى برامج وقوانين: «عشان منقولش إن الحماية بالمزاج والخاطر، خاصة أن الدولة توفرها».

وأضاف السيسي في احتفالية يوم المرأة المصرية: «الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بسألها عن الصندوق، أخبرتني أنهم يتم منح السيدات المطلقات 500 جنيه، وإجمالي ما ندفعه في السنة 2 مليار جنيه، وهذا بالطبع لا يكفي لتحقيق حياة كريمة لأي أم لديها ابن أو ثلاث أبناء»

ووجه الرئيس حديثه إلى رئيس الوزراء، قائلا: «بالنسبة لصندوق تنمية الأسرة يا ريت إننا نقدر نخلي الصندوق يلبي كل الطلبات».

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يوجه رسالة للرجال: الله أمرنا باحترام وتقدير المرأة والحفاظ عليها

السيسي يوجه بتوفير تمويل المشروعات الصغيرة للمرأة بأقل الشروط والضمانات

السيسي يوجه بالتوسع في برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة

السيسي يوجه باستحداث محورا لتعزيز القيم الأخلاقية في مشروع تنمية الأسرة المصرية

السيسي يكلف بإنشاء متحف المرأة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة

السيسي: المرأة ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية
بقلم شريف سليمان