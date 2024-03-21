الرئيس السيسي يكلف بدعم صندوق تنمية الأسرة لتحقيق حياة كريمة للسيدات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ كل الأديان تدعو إلى القيم الطبية والنبيلة الإنسانية الرائعة، لكن الدول يجب عليها أن تحول كل ذلك إلى برامج وقوانين: «عشان منقولش إن الحماية بالمزاج والخاطر، خاصة أن الدولة توفرها».

وأضاف السيسي في احتفالية يوم المرأة المصرية: «الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بسألها عن الصندوق، أخبرتني أنهم يتم منح السيدات المطلقات 500 جنيه، وإجمالي ما ندفعه في السنة 2 مليار جنيه، وهذا بالطبع لا يكفي لتحقيق حياة كريمة لأي أم لديها ابن أو ثلاث أبناء»

ووجه الرئيس حديثه إلى رئيس الوزراء، قائلا: «بالنسبة لصندوق تنمية الأسرة يا ريت إننا نقدر نخلي الصندوق يلبي كل الطلبات».