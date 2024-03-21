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دراما المتحدة

ضبط مخدرات بـ3,9 مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين في الشرقية والمنيا

كتب:

محمد بركات
03:11 م | الخميس 21 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن الشرقية والمنيا، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:-

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، وبحوزته 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام.

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، وبحوزته (56 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,600 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3,9 مليون جنيه.

اتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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