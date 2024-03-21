ضبط مخدرات بـ3,9 مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين في الشرقية والمنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن الشرقية والمنيا، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:-

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، وبحوزته 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام.

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، وبحوزته (56 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,600 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3,9 مليون جنيه.

اتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.