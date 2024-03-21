تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة 6 متهمين في الفيوم، على النحو التالي:

ضبط عامل مقيم بدائرة مركز الشواشنة بالفيوم، له معلومات جنائية لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وبداخلها 47 كرتونة ألعاب نارية بداخلها مليون و150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام 11 كيلو جرام «بارود»، و 27 كيلو جرام نترات بوتاسيوم ماكينة طحن إسطوانة غاز ميزان.

ضبط مالك محل خردوات له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وبحوزته 73500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهم 15456 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

ضبط بائع متجول بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر، وبحوزته 2000 قطعة ألعاب نارية.

ضبط عاطلان بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتهما 585,000 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

ضبط عاطل له معلومات جنائية بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزته كمية من الألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.