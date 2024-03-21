ربة منزل تختلق واقعة اختطاف شقيقها للتهرب من سداد ديونه

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسمـ بتضررها من سائق وفران مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، بدعوى خطف شقيقها تاجر سيارات وله معلومات جنائية من مقر عمله بدائرة القسم لخلافات مالية بينهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تبين عدم صحة ما أدعته المُبلغة وتواجد شقيقها بمسكنها.

وبضبطه وسؤاله أقر بأنّه مدين للمشكو في حقهما بمبالغ مالية خاصة بتجارة السيارات وتأخر في سدادها وأنّه رافق المشكو في حقهما بإرادته من مقر عمله لمسكنهما لمحاولة إنهاء الخلاف وانصرف دون التوصل لاتفاق ولرغبته في التهرب من السداد اختلق الواقعة بالاتفاق مع شقيقته لمساومتهما على ترك مستحقاتهما وبمواجهة المُبلغة أيدت ما سبق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.