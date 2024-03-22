سعر طن الحديد اليوم الجمعة 22-3-2024 في مصر.. كم يبلغ الآن؟

شهدت أسعار الحديد على مدار الأيام الماضية تراجعاً ملحوظاً في مختلف الأسواق، حيث يتابع قطاع كبير من التجار والمواطنين أسعار مواد البناء وتحديداً سعري الحديد والأسمنت، التي تشهد تغيرات يومياً، لذا تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الجمعة 22-3-2024 في مصر.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

جاء سعر طن الحديد اليوم الجمعة في مصر، وفقاً لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء على النحو التالي:

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 48 ألفا و187 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

فيما سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 50 ألفا و49 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

كما سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم الجمعة 2339 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وجاءت أسعار الحديد اليوم الجمعة على المستوى العالمي، وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، كالتالي:

- متوسط سعر البليت: 507 دولارات للطن.

- متوسط سعر حديد التسليح: 529 دولاراً للطن.

- متوسط سعر الحديد الخام: 113 دولاراً للطن.