تراجع جديد في أسعار الحديد اليوم الأربعاء 20-3-2024

سجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 20-3-2024 نحو 48 ألفًا و300 جنيه للمستهلك شامل الضريبة وسعر النقل وهامش الربح، بقيمة تراجع بلغت نحو 200 جنيه بما كانت عليه الأسعار أمس إذ بلغ نحو 48 ألفًا و500 جنيه، وفقًا للمعلن من شركات الحديد.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

ترصد«الوطن» سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وهي كالتالي:

سعر حديد عز

سجل سعر حديد عز اليوم 49 ألفًا و800 جنيه للطن «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، متوسط أسعار الحديد اليوم الأربعاء على المستوى العالمي، والتي جاءت كالآتي:

- سعر حديد التسليح: 525 دولارا للطن.

- سعر البليت: 503 دولارات للطن.

- سعر الحديد الخام: 113 دولارا للطن.

أسعار حديد التسليح

- حديد المراكبي، سجل 48 ألفا و200 جنيه للمستهلك.

- بلغ سعر حديد عطية، 48 ألفًا و300 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 48 ألفًا للمستهلك

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 48 ألف جنيه للمستهلك.

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم، 48 ألفًا للطن للمستهلك.

- سعر طن حديد العتال، 48 ألفًا و300 جنيه للمستهلك.

- سعر حديد المعادي، 48 ألفًا للمستهلك.

- سجل حديد الكومي، 48 ألفًا للمستهلك.