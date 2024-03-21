انخفاض جديد في أسعار الحديد اليوم.. كم يبلغ سعر الطن الآن؟

شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 21-3-2024 في مختلف الأسواق، انخفاضاً جديداً في سعر الطن، ويأتي هذا الانخفاض ضمن سلسلة التراجعات التي يشهدها الحديد خلال الفترة الماضية، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين والتجار بمتابعة أسعار مواد البناء والتي تتغير بشكل يومي.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الخميس في مصر، بحسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

شهد سعر الحديد الاستثماري اليوم تراجعاً، حيث سجل اليوم 48 ألفا و187 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك» بانخفاض قيمته 407 جنيهات.

سعر حديد عز

كما شهد أيضاً حديد عز اليوم الخميس انخفاضاً في الأسعار، حيث سجل حديد عز اليوم 50 ألفا و49 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك» بانخفاض قيمته 555 جنيها.

سعر الأسمنت اليوم

وكشفت بوابة الأسعار المحلية عن أسعار الأسمنت اليوم الخميس، والتي شهدت هي الأخرى تراجعاً في الأسعار، حيث سجل الأسمنت الرمادي اليوم 2339 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك» بانخفاض قيمته 24 جنيهاً.