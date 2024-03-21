عاجل.. طن الحديد يتراجع 1000 جنيه دفعة واحدة.. اعرف سعره الآن

سجلت أسعار الحديد تراجعًا ضخما أمس في السوق المحلية، وهو ما استقرت عليه اليوم الخميس 21-3-2024، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بعدما خسر طن الحديد الاستثماري 918 جنيهًا من قيمته، ليصل إلى 48 ألفًا و594 جنيهًا، ما يجعل إجمالي تراجعه خلال شهر كامل هو 5 آلاف و170 جنيها للطن.

سعر حديد عز اليوم

سجلت أسعار طن حديد عز انخفاضًا كبيرًا في الأسواق، ليباع بـ50 ألفًا و604 جنيهات للمستهلك، و50 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، بتراجع قدره 661 جنيها خلال اليوم، و4738 جنيها خلال الشهر.

وجاءت أسعار الحديد في الشركات الأخرى، كالتالي:

- سعر طن حديد المصريين، 47 ألفا و500 جنيه، تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد مصر ستیل، 49 ألفا و750 جنيها.

- سعر طن حديد الكومي، 47 ألف جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي، سجل 47 ألف جنيه.

- سعر طن حديد عطية، 47 ألفا و500 جنيه.

- سعر طن حديد العشري، سجل 47 ألفا و500 جنيه.

أسعار الحديد العالمية اليوم وبلغ متوسط سعر حديد التسليح عالميًا اليوم، 544 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 515 دولارا للطن.