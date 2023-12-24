رئيس الأسقفية يدعو المؤمنين لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد

بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد الذي يترأسه الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

وضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية «اليوم ولد المسيح، اليوم جاء المخلص، المجد لله في الأعالي» هذا هـو اليـوم السعيد فلتفرح الشعوب».

الجدير بالذكر أن رئيس الأساقفة استقبل منذ قليل عدد من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر الذين حضروا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب بلإضافة إلى لغة الإشارة.

ووفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التي يترأس فيها الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد.

وذكرت الكنيسة الأسقفية أن تلك الخدمة تقدمها كلير غايس ورامز بخيت خدام الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية، والتي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

كانت أجراس الكنيسة الأسقفية قد دقت داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.