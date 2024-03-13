رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

شارك الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم، في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذي افتتحه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة ممثلين من كل الطوائف المسيحية، حيث اصطحب رئيس الأساقفة وفدًا من الكنيسة الأسقفية للمشاركة في الصلاة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا إبرآم بمنطقة هليوبوليس.

فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

وبدأت الصلوات بترحيب البابا تواضروس الثاني، إذ شارك بكلمتهِ، وقال إن أسبوع الصلاة من أجل الوحدة في عامه الحادي عشر حيث تكون رؤيتهُ «ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية»، حيث يأتي أسبوع الصلاة من أجل الوحدة متزامنًا مع صوم عيد القيامة، فيجب أن يكون ما يشغلنا في ذلك الوقت أن نُصلي لله ليعطينا قلب طاهر وروحًا مسقيمة في أحشائنا.

فيما قرأ رئيس الأساقفة قراءه من رسالة أفسس، بينما بدأ القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر كلمتهِ معزيًا قداسة البابا تواضروس الثاني في استشهاد ثلاثة رهبان من دير القديس مار مرقس والأنبا صموئيل، من ثم تحدث عن أهمية الصلاة في حياتنا ووحدتنا، مؤكدًا على أن ليس هناك بديل الوحدة ولا مفر من التنوع.

صلوات جماعية وألحان قبطية

وتضمن اليوم قراءات كتابية وصلوات جماعية وألحان قبطية، إضافة للصلاة من أجل أسر الرهبان الشهداء أن يعطيهم الله التعزية والسلام.

وضم وفد الكنيسة الأسقفية الكنن «رتبة كنسية» بهيج رمزي، والقس ميشيل ميلاد راعي الكنيسة الأسقفية بالجيزة، والقس فايز نادي راعي الكنيسة الأسقفية بعين شمس والسلام.

الجدير بالذكر، أن الكنيسة الأرثوذكسية تستضيف افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة هذا العام وهي الفعالية التي ينظمها مجلس كنائس مصر سنويًا.