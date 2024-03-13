رئيس «الأسقفية» يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الدكتور ميشيل عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والوفد المرافق له، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

مجلس كنائس الشرق الأوسط

ضمت الزيارة مناقشات للاستكشاف سبل التعاون بين مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر، بهدف تعزيز نشاطات اليوبيل الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط.

وأكدا الجانبان على أهمية العمل المشترك للخدمة في المنطقة وتعزيز العلاقات بين الكنائس، والتعاون في تقديم الخدمات الاجتماعية والأنشطة التي تشمل جميع الفئات.

وجاء ذلك بحضور القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، القس رفعت فكري الأمين العام المشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط، الدكتور جرجس إبراهيم صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وليا عادل منسقة التواصل في العلاقات الكنسية.