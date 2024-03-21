إنقاذ عشرات الروهينجا المسلمين.. قضوا الليل على قارب هجرة مقلوب بالبحر

أنقذت السلطات الاندونيسية العشرات من الروهينجا، اليوم، بعدما أمضوا الليل على هيكل قاربٍ انقلب قبالة الساحل الإندونيسي واللاجئون الروهينجا هم جزء من الأقلية المسلمة المضطهدة في ميانمار، جزءًا من الأعداد المتزايدة الفارين، معظمهم من المخيمات المكتظة في بنجلاديش، بحثًا عن حياة جديدة في أماكن أخرى من المنطقة.

إنقاذ 59 رجلا وامرأة وطفل

وانطلقت سفينة بحث وإنقاذ من «باندا آتشيه» في شمال إندونيسيا، مساء الأربعاء، بعد ساعاتٍ من انقلاب القارب الخشبي، وأنقذت 59 رجلًا وامرأة وطفلًا في منتصف نهار الخميس تقريبًا، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» شاركت قوارب الصيد في عملية الانقاذ حيث أنقذت عشرة أشخاص آخرين ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة في الأصل، على الرغم من أنّ 6 من الناجين الذين أنقذهم الصيادون قدروا العدد بما يتراوح بين 60 و100 شخص.

هروب آلاف الروهينجا في رحلات هجرة غير شرعية

انطلق ما يقرب من 4500 من الروهينجا في رحلات خطيرة عن طريق البحر العام الماضي على أمل الوصول إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا، وفقًا لأرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتبارًا من يناير ومن بين هؤلاء، تم الإبلاغ عن مقتل أو فقدان 569 شخصًا، وهو أعلى رقم منذ عام 2014.

وفي عام 2017، شن جيش ميانمار حملة قمع مميتة على أقلية الروهينجا المسلمة التي تعرضت للاضطهاد منذ فترة طويلة وتعاني بسبب أنها عديمة الجنسية، مما أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف شخص وإجبار مئات الآلاف على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة، فيما وصفه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في ذلك الوقت بأنّه تطهير عرقي كما يقول الكتاب.

هناك أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا

ووفقا لأرقام وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، لا يزال هناك ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا في بنجلاديش أكثر من نصفهم من الأطفال.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست العام الماضي أن العنف تزايد في المخيمات مع انقلاب جماعات الروهينجا المسلحة على بعضها البعض وقال توم أندروز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، العام الماضي، بينما أعربت مؤسسة خيرية دولية عن قلقها بشأن أعداد القصر الروهينجا غير المصحوبين بذويهم الذين يقومون برحلات الهجرة غير الشرعية المحفوفة بالمخاطر.