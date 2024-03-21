سميحة راغب بشاي.. وهبت حياتها للتعليم لتكلل مسيرتها بالتكريم من الرئيس

وهبت حياتها للتعليم لتكلل مسيرتها بالتكريم، اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات احتفالية يوم المرأة المصرية، وهي الراهبة سميحة راغب بشاي، رائدة التعليم في مصر، مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، التي قادت أكثر من 50 عاما في خدمة التعليم في مصر، وحصلت على العديد من الجوائز محليا ودوليا.

انجازات سميحة راغب

حظيت الراهبة سميحة راغب بتكريم استثنائي من نادي المرأة الإفريقية، حيث تم اختيارها لنيل جائزة «الأم المثالية» لعام 2019، تقديرا لجهودها المشرفة وعطائها بلا حدود في مجال التعليم.

ولم يكن هذا التكريم الأول لها، حيث حصدت العديد من الجوائز على مدار مسيرتها، من أبرزها تكريمها من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية لأكثر من عام على التوالي، ونيل مدرسة القديس يوسف لقب «أفضل مدرسة علمياً وأدبياً» في محافظة الجيزة عام 2010. كما تم تكريمها من قبل المجلس العربي للطفولة والتنمية في نفس العام من خلال برنامج «الأم الواعية».

وتُعدّ هذه التكريمات شهادة قوية على حضور وفعالية الكنيسة الكاثوليكية في مصر، خاصة في المجال التعليمي والأدبي، من خلال المدارس الكاثوليكية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث ترى الأخت سميحة أن رسالتها هي رسالة حضور الله في قلب المدرسة فكما كان السيد المسيح يجول يصنع خيرا للجميع هكذا هي رسالتنا هي رسالة حب الله لكل إنسان بوصفه خليفة الله المحبوبة المفضلة عن سائر المخلوقات.

سر حب الأخت سميحة راغب للتعليم

ترجع سميحة راغب الفضل في حبّها لخدمة مجال التعليم إلى الراهبة التي اهتمت بها منذ صغرها في المدرسة، حيث تتمنى أن يهتم القائمون على وضع المناهج التعليمية بغرس القيم المجتمعية القيمة مثل المحبة وقبول الغير، بجانب أهمية وجود القدوة فقد أتى حبها للخدمة في مجال التعليم بسبب الراهبة الإيطالية التي كانت تتولى خدمتها في المدرسة منذ صغرها وهي التي تعلمت منها المحبة والبذل والعطاء.