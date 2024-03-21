مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية ينظم احتفالية يوم المرأة المصرية

نظم مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية، احتفالية بيوم المرأة المصرية، بالتعاون مع جمعية أصحاب الإرادة، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

حضر الاحتفال بيوم المرأة المصرية، الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتورة أمل العرجاوي مدير عام مكاتب تنشيط السياحة بالإسكندرية ورباب أبو العزم رئيس جمعية أصحاب الإرادة، وعدد من أمهات ذوي الهمم والعديد من طلاب الجامعات.

وافتتحت الإعلامية أماني سريح الندوة، بالترحيب بالسادة الحضور والطلاب مقدمة التهاني لجميع السيدات والأمهات بعيد المرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية رمز الإرادة والقوة وسبب نجاح الأسرة.

وأضافت: «مارس هو شهر المرأة، إذ يتضمن اليوم العالمى للمرأة، ويوم المرأة المصرية وعيد الأم»، موضحة أن يوم المرأة المصرية يأتى تخليداً لذكرى ثورة المرأة ضد الاستعمار ووقوفها بشجاعة في ثورة 1919 .

المرأة هي السند

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل أوقاف الإسكندرية: «في ذلك اليوم يجب علينا جميعا أن نلتف حول كل أم وكل سيدة سواء كانت أخت أو عمة أو خالة أو ابنة، لنقدم لهن الشكر والثناء على جميل صنعهن وعظيم دورهن في المجتمع، فالمرأة هي السند والأمان».

تقلدت كل المناصب

وأضاف عبد الرازق، «اليوم نجد المرأة تعتلي المناصب القيادية، وحصلت على نصيبها وحقها في المجالس النيابية، بل وأصبحت قاضية ومحافظ ووزيرة، وأثبتت جدارتها وقدرتها في شتى المهام».

أصحاب الإرادة

وقالت رباب أبو العزم، «تاريخ المرأة المصرية خير شاهد، فهي تقدم كل غالٍ ونفيس من أجل أن تنشئ جيلًا ناجحًا وقادرًا على بناء المجتمع، واليوم أعرب عن فخري واعتزازي بأنني أتعامل مع الأمهات المعيلة والأمهات الذين يرعون أصحاب الإرادة من ذوي الهمم، ونجتمع اليوم من أجلهن لنعبر لهن عن حبنا وتقديرنا لهن».