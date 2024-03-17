بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس أحد الرفاع في المعادي

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم، قداس أحد الرفاع بالكلية الإكليريكية في المعادي.

وشارك في الصلاة الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية، وآباء مجلس الكلية، والشمامسة الإكليريكيون، حيث عبر صاحب الغبطة عن سعادته بوجوده داخل الكلية الإكليريكية، التي هي قلب الكنيسة النابض.

وأكد الأب البطريرك أهمّيّة التّركيز على حياةِ الصَّلاة الدّاخليّة في حياةِ الإكليريكيّ، الّذي عليه أن يحيا بأمانة، مُستفيدًا مِن كُلِّ ما يُقَدَّم لَُه مِن تكوين.

كذلك، أكَّد بطريرك الأقباط الكاثوليك أنّ سنوات الإكليريكيّة ضروريّة للغاية، لكي يكونَ المَسيحُ مطبوعًا في شخصيّة الكاهن، مرحبا بالأُخت جريس، لانضمامها لأسرة الإكليريكيّة مع راهبات الزيارة، اللواتي يقدّمن خدمات جليلة للإكليريكيّة.

ويذكر أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية تبدأ الصوم الكبير، غدا، ولمدة 47 يوما، حيث يحتفل المسيحيين بعيد القيامة المجيد 5 مايو المقبل.