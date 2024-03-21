معلومات عن رهام عبد الله مديرة مركز الأزهر لمكافحة التطرف؟.. كرمها الرئيس اليوم

شهدت احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024، تكريم الدكتورة رهام عبد الله سلامة نصر مديرة مركز الأزهر لمكافحة التطرف، ضمن النماذج النسائية المشرفة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي.

مدير مركز الأزهر لمكافحة التطرف

الدكتورة رهام سلامة، هي من أهم القيادات النسائية الفاعلة في مجال مكافحة التطرف وإحلال السلام، وتشغل منصب مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمشيخة الأزهر، وهي من عائلة أزهرية فكان والدها الدكتور عبدالله سلامة عالما بالأزهر الشريف، وأستاذا في كلية أصول الدين وكان فنانا، تمكن من رسم كل صور علماء الأزهر الشريف، ومازالت لوحاته معلقة في قاعة الإمام محمد عبده.

وتعمل الدكتورة رهام سلامة، أستاذة للغة الأردية في كلية الدراسات الإنسانية لجامعة الأزهر، بجانب عملها في مرصد الأزهر، وقد كلفها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بقرار منه للعمل مديرة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلفا للدكتور طارق شعبان مدير مرصد الأزهر السابق.

تؤكد قيمة الفن وقدرته على مواجهة التطرف

ومنذ توليها منصبها في مرصد الأزهر وهي تؤكد قيمة الفن وقدرته على مواجهة التطرف والإرهاب، ودور الدراما وأثرها الفعال لدى شريحة كبيرة جدا من الشعب المصري ، وبناء الوعي الرشيد لدى الفرد والأسرة والمجتمع، وهذا لن يحدث إلا بالحوار وتكاتف المؤسسات.