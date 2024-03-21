أسامة الجندي يروي قصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز «فيديو»

قال الدكتور أسامة الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، إن سيدنا يوسف عليه السلام، شغف امرأة العزيز وهي أهم امرأة في هذا الوقت، لافتا إلى أن النسوة اللاتي كانوا معها خمس، وكن يعشن في بيوتهن، ومن أوصل لهم الخبر أحدا من القصر، ومن هنا تحدث النسوة.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف خلال حلقة برنامج «دعاء الأنبياء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «امرأة العزيز لما عرفت بكلامهم أرسلت إليهن وأعدت لهن متكأ وأعطت لكل واحدة منهن سكينا، وأدخلت سيدنا يوسف عليهن، لتعرفهن لماذا شغفت به».

وأضاف: «سيدنا يوسف كان قلبه متعلقا بالله، وكان عنده عفه في الأسلوب والتصرف ولا يريد أن يميل قلبه، إلى مطالب النسوة، ولجأ إلى الله بالدعاء وقال ربي السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه».

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