حكم الاحتفال بعيد الأم.. «الإفتاء» توضح

يزداد الجدل حول حكم الاحتفال به، حيث يرى البعض أنّه بدعة لا يجوز، بينما يرى آخرون أنّه تعبير عن الامتنان والتقدير للأم، وحسمت دار الإفتاء الجدل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مؤكدةً جواز الاحتفال بعيد الأم، وأنّه لا يُعدّ بدعة محرّمة.

حكم الاحتفال بعيد الأم

وأوضحت دار الإفتاء، أنّ عيد الأم من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت، مستشهدة بقوله تعالى في سورة لقمان، الآية 14: «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ».

وأشارت الدار إلى أنّه لا يوجد في الشرع ما يمنع من أن يكون هناك مناسبة يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم، مؤكدة أنّ هذا الأمر تنظيمي ولا علاقة له بمسألة البدعة.