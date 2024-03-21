كفارة الإفطار في رمضان.. «الإفتاء» تحدد قيمة الفدية لمن تعذر عليه الصيام

يحرص المسلمون خلال شهر رمضان المبارك على الالتزام بفريضة الصيام، إلا أن البعض قد يضطر للإفطار خلال أحد أيام الشهر الكريم لأي سبب ما، لذلك يتساءلون عن كفارة الإفطار في رمضان، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء.

كفارة الإفطار في رمضان

أوضحت دار الإفتاء كفارة الإفطار في رمضان، وذلك بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والتي أعلنها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

قيمة فدية الصيام

وأوضح مفتي الجمهورية كفارة الإفطار في رمضان ، قائلا إن قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر قدرت بـ«30 جنيهًا» لهذا العام.

كفارة الإفطار في رمضان للمريض

وفي مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، تحدث الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن مقدار كفارة الإفطار في رمضان للمريض، قائلا إن الشخص المريض غير القادر على قضاء الصيام، أو الشخص الكبير في السن غير القادر على الصيام بأمر من الطبيب، في هذه الحالة عليه أن يطعم مسكين عن كل يوم، أي يخرج الفدية، وهي وجبة عن كل يوم.