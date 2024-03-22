حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 مارس 2024 الموافق العاشر الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1445هجريا، حيث يتقرب المسلمون إلى الله في شهر رمضان الكريم من خلال أداء الصلاة المكتوبة في مواقيتها الصحيحة، حيث يعتبر ذلك من أهم العبادات والطاعات.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الجمعة 22 مارس 2024 الموافق الثاني عشر من شهر رمضان ستكون كالتالي:

الفجر الساعة 4:33 صباحا.

الظهر 12:4 مساءا.

العصر 3:32 مساءا.

المغرب 6:10 مساء.

العشاء 7:26 مساءا

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وذكرت الإمساكية أن موعد الشروق سيكون في تمام الساعة 5:58 صباحا، وهو الوقت الذي يمكن فيه أداء سنة صلاة الضحى، وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا خلال اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 13 ساعة و57 دقيقة.