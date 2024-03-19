توزيع 45 قدرة فول يوميا على الأسر الأكثر احتياجا في قرى وأحياء المنيا

يواصل مشروع «قدرة الخير» بمحافظة المنيا، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ الإقليم، توزيع 45 قدرة فول مدمس يوميا على الأسر الأكثر احتياجا بقرى وأحياء المحافظة.

تجسيد روح التكافل بين أفراد المجتمع

وأكد عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار العمل بمشروع «قدرة الخير» طوال شهر رمضان المبارك، إذ تُمثل هذه المبادرة تجسيداً لروح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأشار عبد الظاهر حسن، نائب رئيس مدينة المنيا، والمشرف على المشروع، إلى أن تجهيز وتوزيع أطباق الفول يجري يوميا على الأسر الأكثر احتياجا.

التخفيف عن كاهل الأسر طوال رمضان

ووجه محافظ المنيا بضرورة مواصلة الجهود المبذولة يوميا بمشروع «قدرة الخير»، والذي بدأ مع أول أيام شهر رمضان الكريم، تخفيفا عن كاهل المواطنين والأسر الأكثر احتياجا.