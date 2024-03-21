محافظ المنيا يتابع أعمال توريد محصول البنجر بمصانع السكر بأبوقرقاص

تابع أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال توريد محصول البنجر بمصانع سكر أبوقرقاص الجديدة لعام 2023-2024، مؤكدا أن قطاع الزراعة في مصر يمثل أهمية كبيرة، لدوره الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي، كما يعد القطاع الأكثر استيعابا للعمالة.

ولفت في بيان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائماً على الارتقاء بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكثيف التوعية بأساليب الميكنة الزراعية والري الحديث، لتحقيق أقصى عائد اقتصادي من هذا المورد، خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالبنجر والقمح والقطن وغيرها.

افتتاح موسم محصول بنجر السكر

في ذات السياق، تابع تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أعمال افتتاح موسم محصول بنجر السكر بشركة السكر والصناعات المصرية التكاملية «مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة»، حيث تفقد رئيس المركز الأقسام المختلفة بالمصنع كما تابع عمليات استلام المحصول من المزارعين، موجها بتيسير كافة الإجراءات وتقديم كل أوجه الدعم ضمانا للخروج بموسم يتمتع بإنتاجية عالية.

متابعة مراحل الإنتاج بالمصانع

كما تابع رئيس المركز مراحل الإنتاج بالمصانع بداية من وصول محصول البنجر ، مروراً بعمليات الوزن، والفرز، ثم الغسيل، والتقطيع، والتمرير على جهاز الانتشار، ثم عمليات العصر واستخلاص السكر، وفصل مخلفات البنجر، ثم مرحلة المعامل وتعبئة السكر، ثم عنابر التخزين وصولاً لمرحلة التوزيع .