«صحة المنيا» تقدم الرعاية لـ37 ألف شاب في عيادات المراهقين خلال شهر

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار خدمات مديرية الصحة للطلاب من ابناء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة الشباب والطلاب ورفع الوعى الصحي لديهم و تقديم الرسائل الصحية السليمة.

تفعيل برنامج الشباب والمراهقين

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة السن المدرسي قامت بتقديم 96 ألفا و422 خدمة صحية متنوعة للشباب، من خدمات رعاية صحية وخدمات توعية ومشورة، لـ36 ألفا و886 من الشباب من خلال عيادات الشباب والمراهقين وذلك خلال شهر، وأضاف انه تم إجراء فحص طبى شامل لـ41 ألفا و377 طالبا بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفي، مشيراً إلى تفعيل برنامج الشباب والمراهقين بعدد 11وحدة صحية جديدة.

تنفيذ 400 ندوة تثقيفية للتوعية الصحية

وأوضحت الدكتورة خلود محمود مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالمنيا، أن عيادات الشباب والمراهقين قدمت خدماتها لعدد 36886 من الشباب بينهم 10036 من الذكور و 26850 من الإناث حيث تم تقديم 35094 خدمات رعاية صحية وعدد 31491 خدمات المشورة بالإضافة الى تقديم 29837 خدمات توعية وتثقيف صحي للشباب بموضوعات مختلفة.

وأضافت، أنه تم تنفيذ 400 ندوة تثقيفية للتوعية الصحية، إلى جانب المرور علي 354 مدرسة لمتابعة البيئة الداخلية والخارجية للمدارس والحالة الصحية للطلاب، مشيرةً إلي انه تم تنفيذ دورة تدريبية لـ22 من الأطباء والتمريض على أعمال برنامج الشباب والمراهقين.