ماهر صموئيل: تعثرت بشدة من بعض رجال الدين المتاجرين.. وسجدت وبدأت أتكلم مع ربنا

قال الدكتور ماهر صموئيل، الواعظ الإنجيلي، إنه نشأ بين أسرة متدينة، ووالده كان قسيسًا، ووالدته كانت إنسانة تقية، وكانا يعلمانه منذ الصغر تقوى الله ومخافته وأهمية العيشة بالقداسة والحياة الأخلاقية الراقية.

دخلت في مرحلة المراهقة وشعرت بثقل الحياة الدينية

وأضاف صموئيل، خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا» تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على راديو 9090: «دخلت في مرحلة المراهقة وشعرت بثقل الحياة الدينية، وأن المطلوب مني لكي أرضي الله أكثر من طاقتي لا أستطيع أن أكون راضيا عن نفسي، فكنت دائما أشعر بالذنب، لأني لا أستطيع أن أرضي الله كما علمني أبواي».

تعثرت بشدة من بعض رجال الدين

وتابع: «أنا تعثرت بشدة من بعض رجال الدين أنه هناك متجارة بالدين فهم يلقون علي أعباء أخلاقية كثيرة، والأمر الذي جعلني أتعثر بشدة، وسبب لي أزمة، فكانت لدي تأملاتي الشخصية كإنسان في الفقر والظلم واليُتم كان يعذبني أن أرى طفلا يتيمًا وإنسانا فقيرًا».

وواصل: «وفي وقت من الأوقات سجدت على الأرض، ولحظة سجودي بدأت أتكلم مع ربنا، وطلبت منه مغفرة ذنوبي واغفر لي الابتعاد عنك طوال الأوقات».