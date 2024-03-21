بمناسبة عيد الأم.. وفد «الشعب الجمهوري» يزور دار «زهرة مصر» للكبار بلا مأوى

توجه، أمس الأربعاء، وفد من حزب الشعب الجمهوري، لزيارة إلى دار «زهرة مصر» للكبار بلا مأوى، وذلك للإفطار مع السيدات والأمهات المقيمات فيها، والاحتفال معهم بمناسبة «عيد الأم».

أمانة المرأة المركزية

ضم الوفد النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، أمين أمانة المرأة المركزية بالحزب، النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب، أمين مساعد أمانة المرأة المركزية بالحزب، النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، الأستاذة فاتن الفقي وكيل اللجنة الإعلامية بالأمانة المركزية للتنظيم، وكل من «رحاب فتحي - رنا الغالي - سارة علاء» أعضاء اللجنة الإعلامية، وعصام محمد - وأحمد عادل- وإسلام أسامة، أعضاء أمانة التنظيم المركزية.

وتناولت الزيارة استقبال رواد الدار لوفد الحزب، وتعريف السادة الحضور من الوفد بما تقوم به الدار، فضلًا عن التعرف على الضيوف المقيمات بالدار، والإفطار معهم، بالإضافة إلى قضاء بعض الوقت وسط تجمعهن، والاستماع لقصصهن وتجاربهن، ومن ثم أخذ صور تذكارية مع المقيمات بالدار.

دور المرأة والأم

من جانبه، أكد الوفد على أهمية دور المرأة والأم في المجتمع، وتقديره للجهود التي تبذلها السيدات والأمهات في تربية الأسرة والمساهمة في بناء المجتمع.

كما أعرب الوفد عن تضامنه مع النساء اللواتي يعشن في ظروف صعبة وبلا مأوى.

وفي ذات السياق، أشادت سمر نديم المسؤولة عن الدار، بالدور الإيجابي الذي يلعبه حزب الشعب الجمهوري من أجل تعزيز دور المرأة، كما ثمنت الجهود التي يقوم بها الحزب من أجل دعم وتمكين من هم «بلا مأوى»، في الحصول على فرص جديدة ومشاركة فعالة في المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التزام حزب الشعب الجمهوري، بالعمل الاجتماعي والاهتمام بالفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع، بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية وتقديم الدعم والمساعدة للأفراد الذين يواجهون ظروفًا صعبة.